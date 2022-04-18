اليوم السابع
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أسوان تتصدر محافظات الصعيد في مشروعات الصحة والإسكان بعدد 59 مشروعا

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:00 ص
أسوان تتصدر محافظات الصعيد في مشروعات الصحة والإسكان بعدد 59 مشروعا صورة ارشيفية وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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تصدرت محافظة أسوان باقي المحافظات من حيث عدد المشروعات المُنفذة، بنحو 59 مشروعاً بتكلفة تزيد عن المليار جنيه، تليها الأقصر بنحو 47 مشروعاً بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ثم بورسعيد بنحو 36 مشروعاً، والإسماعيلية 33 مشروعاً، والمنيا 17 مشروعاً، والسويس 11 مشروعاً، لافتاً إلى أن محافظات الصعيد استحوذت على 50% من إجمالي عدد المشروعات المُنفذة، وحوالي 42% إجمالي تكلفة المشروعات المُنتهية

 

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أنه تم  الانتهاء الانتهاء من المشروعات بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في قطاع الصحة والسكان بلغت 289 مشروعاً، بتكلفة كلية تقدر بنحو 9.6 مليار جنيه، منها إنشاء مستشفى أبو تيج المركزي بمحافظة أسيوط، وسمالوط النموذجي وملوي التخصصي بمحافظة المنيا، والعلمين النموذجي والسلوم المركزي بمحافظة مطروح، ومستشفى الجهاز الهضمي والكبد بههيا بمحافظة الشرقية، ودمياط العام (المرحلة الثانية)، وتطوير مستشفى العريش العام بشمال سيناء، وتطوير مستشفى الإسماعيلية العام ومركز 30 يونيو لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، والعجمي النموذجي بالإسكندرية وكوم حمادة بالبحيرة

 

 


وزاره التخطيط

اسوان

الصحة

الاسكان

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