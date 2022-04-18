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أسعار الدواجن مستقرة اليوم الإثنين.. والكيلو بـ38 جنيها

الإثنين، 18 أبريل 2022 08:00 ص
أسعار الدواجن مستقرة اليوم الإثنين.. والكيلو بـ38 جنيها دواجن ارشيف
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 18-4-2022  لتسجل 38 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء تسليم أراض المزرعة، وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي في النصف الأول لشهر رمضان، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ 43 جنيها ويختلف السعر من منطقة إلي أخرى.

أسعار الفراخ في مصر

سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو

سعر الساسو 37  جنيها للكيلو

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

فى سياق متصل، استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 47.5 جنيه والبيض الأحمر 54.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 60 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.


اسعار الدواجن

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اسعار الدواجن في مصر

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