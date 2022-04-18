اليوم السابع
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أسعار الأسماك فى المنصورة.. البلطي بـ30 جنيها والبورى بـ50 والباربونى بـ100

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:02 م
أسعار الأسماك فى المنصورة.. البلطي بـ30 جنيها والبورى بـ50 والباربونى بـ100 أسماك عزبة البرج في المنصورة
الدقهلية - مرام محمد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا رصد خلاله أسعار الأسماك اليوم الإثنين، من أحد محلات بيع الأسماك بمدينة المنصورة، حيث تراوحت أسعار سمك البلطي من 30 إلى 50 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر البوري من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
 
وتراوح سعر سمك البلطي الأخضر من 70 إلى 100 جنيه للكيلو الواحد، وسجل سمك اللوت 70 جنيها للكيلو، وسجل سمك الباربوني 100 جنيه، وسجل سمك الحنشان 250 جنيها للكيلو، وسجل سمك غطا موسى 160 جنيها للكيلو، وسجل سمك الدينيس 160 جنيها للكيلو الواحد، بينما سمك سجل سمك القاروص 170 جنيه للكيلو.
 
وتراوحت أسعار الكابوريا من 80 إلى 160 جنيها للكيلو الواحد، وتراوحت أسعار الجمبري من 100 جنيه إلى 350 جنيها، وتراوحت أسعار الحبار من 140 إلى 180 جنيها للكيلو الواحد، وسجل الكاليماري 120 جنيها للكيلو الواحد.
 
 
أسماك عزبة البرج في المنصورة (1)
أسماك عزبة البرج في المنصورة (1)

أسماك عزبة البرج في المنصورة (1)
أسماك عزبة البرج في المنصورة (1)

أسماك عزبة البرج في المنصورة (2)
أسماك عزبة البرج في المنصورة (2)

أسماك عزبة البرج في المنصورة (2)
أسماك عزبة البرج في المنصورة (2)

أسماك عزبة البرج في المنصورة (3)
أسماك عزبة البرج في المنصورة (3)

أسماك عزبة البرج في المنصورة (4)
أسماك عزبة البرج في المنصورة (4)

 


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اسعار السمك

أسعار السمك

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الجمبري

المنصورة

الدقهلية

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