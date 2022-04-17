وزارة التعليم تعلن عن مقابلات للالتحاق بالمدارس "المصرية ـ اليابانية"

محمود طه حسين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم التواصل بالطلاب "المقبولين مبدئيا" للالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل لعمل المقابلات الشخصية لهم بداية من اليوم الأحد بالمدارس الحالية وذلك كمرحلة أولى "للاكبر سناً" وفقاً لاحتياجات المدارس.



وتابعت وحدة المدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك: أما الطلاب المتقدمين للفروع الجديدة فى (بور فؤاد -مرسى مطروح-مدينة المستقبل والعاشر 3) سيتم التواصل معهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سن القبول بالعام الدراسى المقبل بالمدارس المصرية اليابانية، موضحة أنه يجب أن يكون الطفل وصل إلى سن 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم بالنسبة للتقدم للمستوى الأول برياض الأطفال ومن 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم المتقدمين على kg2، و6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد للمتقدمين على الصف الأول الابتدائي، و7 سنوات حتى 8 سنوات إلا يوم واحد للصف الثانى الابتدائى، و8 سنوات حتى 9 سنوات إلا يوم واحد للصف الثالث الابتدائى.

كما حددت الوزارة شروط وقواعد القبول، حيث تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

وتابعت الوزارة، أنه سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس، ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2022 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

التنسيق الأول: بعد غلق باب التقدم تم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار.

التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.









