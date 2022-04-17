واشنطن بوست: أمريكا وحلفاؤها يخططون لعالم مختلف بإضعاف روسيا وعزلها

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إنه بعد ما يقرب من شهرين من الهجوم الروسى على أوكرانيا، بدأت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن وحلفاؤها فى أوروبا التخطيط لعالم مختلف، لم يعد فيه هناك محاولة التعايش المشترك والتعاون مع روسيا، ولكن سعى بنشاط لعزلها وإضعافها، كاستراتيجية طويلة الأمد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطط يجرى وضعها داخل الناتو والاتحاد الأوروبى ووزارتى الخارجية والدفاع الأمريكيتين ونظيرتيهما فى أوروبا من أجل وضع سياسات جديدة فى مختلف أنحاء العالم الغربى تجاه روسيا، وتشمل الدفاع والأموال والتجارة والدبلوماسية الدولية.

وأوضحت الصحيفة، أن أغلب الغضب موجه نحو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى قال عنه بايدن الشهر الماضى إنه لا يمكنه البقاء فى السلطة، بينما قال دبلوماسى رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبى إننا لا نقول تغيير نظام، لكن لا يمكن تخيل سيناريو مستقر مع تصرف بوتين بهذه الطريقة.

إلا أن الصحيفة تشير إلى أن الاستراتيجية الجديدة الوليدة تتجاوز بوتين، حيث يواصل المخططون مراجعة وثائق سيتم تقديمها فى الأشهر المقبلة. ومن المرجح بشدة أن يتم تعديل أول إستراتيجية للأمن القومى للرئيس بايدن، والمطلوب تقديمها قانونا فى العام الماضى لكن لم تكتمل بعد، عن التوقعات الأولية بالتركيز بشكل شبه حصرى على الصين والتجديد الداخلى.

كما أن استراتيجية الدفاع القومى الجديدة للبنتاجون، التى تم إرسالها الشهر الماضى فى صيغة سرية إلى الكونجرس، تجعل الأولوية لما تسميه إحاطة سرية لوزارة الدفاع الأمريكية تحدى روسيا فى أوروبا، وأيضا التهديد الذى تمثله الصين.

وسيتم الكشف عن أول وثيقة مفهوم استراتيجى للناتو منذ عام 2010، والتى سعت من قبل إلى شراكة استراتيجية حقيقية مع روسيا، فى قمة الحلف المقررة فى يونيو المقبل. وقال الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبيرج فى مؤتمر صحفى فى وقت سابق هذا الشهر إن الحوار المعقول، كما طرحناه من قبل، ليس خيارات مطروحا مع روسيا.