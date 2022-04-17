ننشر أسماء المصابين الـ11 فى حادث تصادم بطريق الفيوم - بنى سويف

الفيوم رباب الجالي

أصيب 11 مواطنا فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق الفيوم /بنى سويف الجديد، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واخرى نقل بطريق الفيوم /بنى سويف ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 11 وهم: محمد جابر إبراهيم 21 سنة وفاطمة ضاحى محمد 54 سنة ويتاح محمد سيد 5 سنوات واحمد كاشف بسطاوى 21 سنة ومحمد ربيع إسماعيل 29 سنة ومحمد أشرف حسينى 20 سنة ومحمد حسين أحمد 22 سنة ومحمود احمد مؤنس 25 سنة وخلف يوسف عبد الحليم 45 سنة وآخر مجهول الهوية وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.