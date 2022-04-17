إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 11 شخصاً، منذ قليل في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - بني سويف دمو الجديد بالقرب من قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقلهم إلى مستشفيات محافظة الفيوم، لقربها من مكان الحادث.



تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 11 راكباً بطريق الفيوم - بني سويف دمو الجديد بالقرب من قرية الحمام التابعة لمركز ناصر بدائرة المحافظة ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفقي بنى سويف والفيوم إلى محل الواقعة وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام والفيوم الجامعي لقربها من مكان الحادث، حيث تم 7 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام، و3 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم الجامعي، ورفض مصاب نقله، وتم تحرير محضر بالواقعة وانتداب رجال المرور لرفع آثار الحادث من الطريق.