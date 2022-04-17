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ميناء سفاجا يستقبل السفينة بوسيدن إكسبريس محملة بـ1703 أطنان بضائع عامة

الأحد، 17 أبريل 2022 10:51 ص
ميناء سفاجا يستقبل السفينة بوسيدن إكسبريس محملة بـ1703 أطنان بضائع عامة موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، حركة تداول البضائع لموانئها المختلفة حيث شهدت الموانئ اليوم تداول 5427 طن بضائع عامة ومتنوعة و351 شاحنة و63 سيارة ملاكي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصول ومغادرة 6 سفن خلال اليوم.
 
وسجلت الهيئة بموانئها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 2 سفينة بضائع عامة ومتنوعة، وإجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة  11 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.
 
وبلغت حركة الصادرات تداول 1415 طن بضائع عامة ومتنوعة و 80 شاحنة، كما بلغت حركة الواردات تداول 3012 طن بضائع عامة ومتنوعة 413 شاحنة و63 ملاكي.
 
واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن إكسبريس محملة بـ1703 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و61 شاحنة فارغة و62 ملاكي، والسفينة الحرية 57 شاحنة محملة بـ829 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 شاحنات فارغة .
 
كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان  حيث تم استقبال 20 شاحنة بحمولة 230 طن بضائع عامة و 250 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا  و55 شاحنة فارغة وو1 ملاكي وتصدير 63 شاحنة بحمولة 1415 طن بضائع عامة.
 
وفي هذا السياق، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 493 راكبا.
 

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