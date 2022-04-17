موسم الخير.. وكيل تموين قنا: نتوقع توريد 200 ألف طن قمح للصوامع هذا العام

قنا صابر سعيد

قال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إنه من المتوقع أن تستقبل صوامع وشون المحافظة توريد 200 ألف طن فى موسم الخير وذلك بسبب جودة القمح الجيدة هذا العام والعوامل الجوية المناسبة.

وأوضح السيد لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة نجحت خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى استلام 173 ألفا و500 طن قمح، وتم توريد 1724 كجم قمح خلال الموسم الحالى بصوامع قنا المعدنية.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى الانتهاء من تجهيز 4 صوامع و6 شون، ومركزى تجميع وبانكر، لاستقبال القمح بإجمالى سعة تخزينية تصل إلى 228 ألف طن وأطلق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إشارة بدء موسم حصاد القمح من قرية المراشدة.