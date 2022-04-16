محافظ قنا يطلق إشارة بدء موسم حصاد القمح بالمراشدة.. صور

قنا - صابر سعيد

أطلق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، إشارة بدء موسم حصاد القمح المحلى من داخل حقل أحد المزارعين بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، وإبراهيم خلاوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن الدولة لا تدخر جهدًا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلي أن يوم حصاد محصول القمح هو يوم عيد للمزارع.

وأضاف الداودى، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت 101 ألف فدان بنسبة 40.4٪؜ من إجمالى الأراضى الزراعية بالمحافظة، مؤكدا أن محصول القمح المحلى هذا العام مبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، نظرا لتوافر العوامل الجوية الجيدة هذا الموسم، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية المحاصل إلى 200 ألف طن قمح، بزيادة 22 ألف طن عن الموسم الماضى.

وأوضح الداودي، أن مصر لديها سياسة ثابتة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى، موجها بضرورة تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.