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موسكو تحذر من احتمال "صدام غير مقصود" مع الناتو في القطب الشمالي

الأحد، 17 أبريل 2022 12:38 م
موسكو تحذر من احتمال "صدام غير مقصود" مع الناتو في القطب الشمالي اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيزعزع الاستقرار في القطب الشمالي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيزعزع استقرار القطب الشمالي، محذرة من احتمال "صدام غير مقصود" مع الناتو في القطب الشمالي.

وأعرب سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، نيقولاي كورتشونوف، عن قلق موسكو إزاء إشراك الناتو أعضائه من خارج منطقة القطب الشمالي في أنشطته العسكرية هناك.

وقال سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، إنه لا يمكن إلا أن يثير قلقنا تدويل الأنشطة العسكرية للحف في خطوط العرض العالية وإشراك دول الناتو خارج منطقة القطب الشمالي فيها. ويؤدي ذلك إلى ظهور مخاطر لوقوع حوادث غير مقصودة من شأنها، علاوة على ما تجلبه من المخاطر الأمنية، أن تلحق ضررا ملموسا بالنظام البيئي لمنطقة القطب الشمالي.

 


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