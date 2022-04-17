اليوم السابع
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مواطن يتهم صاحب سيارة بالاصطدام بشقيقه والسائق ينكر

الأحد، 17 أبريل 2022 12:23 ص
مواطن يتهم صاحب سيارة بالاصطدام بشقيقه والسائق ينكر أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نُشر على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قيام قائد إحدى السيارات الملاكى بتجاوز الإشارة المرورية بإحدى المناطق بالإسكندرية، والاصطدام بشقيقه أثناء عبوره للطريق، وذلك حال سيره برعونة والتسابق مع سيارة أخرى، مُحدثاً إصابته وفراره هاربا.

 

بالفحص تم التوصل لمالك السيارة محل الشكوى، وباستدعائه ومناقشته أنكر ما ورد بأقوال الشاكى، وبتكثيف التحريات لم يتم التوصل لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على جهات التحقيق قررت حفظ المحضر الخاص بالواقعة.

 


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