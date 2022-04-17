مصرع 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث بمدخل قرية الحارة نطاق مركز الواحات البحرية، وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ تنسيقا مع المرور، وتبين اصطدام سيارتين نقل "جامبو" بطريق الواحات البحريه القاهرة، والحادث أسفر عن مصرع" ش.ف.ع" 30 سنة و"م.ح.م"28 سنة و"م.ع.ع" 44 سنة وجميعهم من محافظة الدقهلية، وأصيب محام يدعى"ع.م.ع" 22 سنة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الواحات وإيداع الجثث تلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.