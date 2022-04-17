اليوم السابع
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محافظ بني سويف يستقبل مساعدي وزير العدل للشهر العقاري.. فيديو

الأحد، 17 أبريل 2022 12:19 م
محافظ بني سويف يستقبل مساعدي وزير العدل للشهر العقاري.. فيديو محافظ بني سويف يستقبل مساعدي وزير العدل للشهر العقاري والهيئة العامة لدور أبنية المحاكم
بنى سويف – هانى فتحى

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استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه منذ قليل وفد وزارة العدل، والذي ضم: المستشار الدكتور أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير  لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم وبعض قيادات قطاعات الوزارة.

هذا ومن المقرر أن يقوم المحافظ ومساعدا الوزير بافتتاح مكتب الشهر العقاري بنادي قضاة بني سويف ومكتب  بمدينة الفشن، وذلك ضمن خطة وزارة العدل لتطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقارى والتوثيق، وفى إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمى وتطبيق سياسات الحوكمة.

محافظ بني سويف يستقبل مساعدي وزير العدل للشهر العقاري والهيئة العامة لدور أبنية المحاكم (1)
 

 

محافظ بني سويف يستقبل مساعدي وزير العدل للشهر العقاري والهيئة العامة لدور أبنية المحاكم (2)
 

 

محافظ بني سويف يستقبل مساعدي وزير العدل للشهر العقاري والهيئة العامة لدور أبنية المحاكم (3)
 

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