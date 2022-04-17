محافظ المنيا يوجه بتوفير سماعات لـ4 أشقاء وإعادة بناء منزل أحد المواطنين

المنيا -حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، سباقة فى مواجهة العديد من التحديات ومنها الأزمة الاقتصادية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا حيث تعمل المحافظة على تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لدعم المواطنين وتخفيف الازمة الاقتصادية عليهم من خلال خطة متكاملة فى شهر رمضان المعظم، تضمنت تنفيذ 11 معرض لأهلا رمضان إلى جانب توزيع 120 ألف كرتونة مواد غذائية كراتين ضمن قوافل "وصل الخير" التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتم توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا وكذلك 36 طن لحوم من وزارة الأوقاف تحت إشراف ومتابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان وصولها لمستحقيها.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين، بحضور رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات الخدمية والتامين الصحى ونجلاء حمدى مدير إدارة خدمة المواطنين، ممثلى مؤسسة مصر الخير والاورمان ورسالة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين فى مراكز المحافظة التسع، بهدف تلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات فى وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.

وخلال اللقاء وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان ورسالة لإعادة بناء منزل لأحد المواطنين وتجهيزه بالأثاث اللازم، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بإعادة فحص ودراسة عدد من الحالات لتكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم.

كما كلف "القاضي" وكيل وزارة الصحة والتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع التأمين الصحى، لتوفير 4 سماعات لأربعة أشقاء يعانون من مشاكل فى السمع وكذلك التنسيق مع جمعية رسالة لإجراء أعمال الصيانة الخاصة بالقوقعة لأحد الحالات والتى تم تركيبها منذ أشهر قليلة.

سلم المحافظ خلال اللقاء كرسى متحرك لأحد الأطفال من ذوى الهمم، ووجه بدراسة حالة الأسرة وتوفير الدعم اللازم لها، كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن ببحث ودراسة عدد من الحالات الإنسانية وتوفير الدعم اللازم لها، كما وجه بصرف كراتين مواد غذائية لتلك الحالات.

وتستقبل إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة الشكاوى إلكترونيا من خلال - الموقع الإلكترونى لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg - الاتصال بالخط الساخن 16528 - إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052 - مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783