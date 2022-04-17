محافظ الدقهلية يوجه بسرعة تدبير باقى الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات حياة كريمة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أن ما يحدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما تشهده مصر من تطوير وتنمية شاملة في كافة القطاعات الخدمية هي سابقة لم تشهدها من قبل من خلال إطلاقه العديد من المبادرات التي تخدم المواطنين وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا في الريف وتحسين المستوي المعيشي لهم من خلال النهوض بقطاعات الخدمات المختلفة.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ للاجتماع الموسع لرؤساء المراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة عقب الحركة الجديدة للقيادات المحلية وحركة التنقلات بالمحافظات. ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من تدبير باقي الاراضي اللازمة لإقامة وتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمراكز التي تم اختيارها"المنزلة واجا وبلقاس وميت غمر والسنبلاوين.

كما وجه لسرعة الإنتهاء من ملفات التقنين والتصالح بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى وسرعة الإنجاز في هذا الملف عملا على إرضاء المواطنين.

وأكد " مختار" استمرار متابعة تنفيذ الحملات التموينية والصحية للتفتيش علي منافذ بيع السلع للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدي مناسبة الاسعار ومنع الاحتكار والتصدي بكل حزم للمخالفين.

وشدد علي متابعة الاستعدادا لموسم حصاد القمح والجاهزية الكاملة لجميع الصوامع والشون لاستقبال القمح من الموردين بنطاق المحافظة.

كما أشار "مختار" إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المتغيرات المكانية الغير قانونية وسرعة إزالتها بكافة المدن والقري في المهد، مؤكدا متابعة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذا للقانون وحرصا علي حقوق الدولة والمواطنين.

وأشار لضرورة دفع العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية لسرعة دخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

كما شدد "مختار" علي ضرورة تفعيل خطة المرور الميداني والإلتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.

وأكد المحافظ أننا نعمل جميعا كفريق واحد من أجل تلبية كافة حتياجات المواطنين ووصول الخدمات لهم في القطاعات المختلفة موضحا ضرورة وجود العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل مع نواب البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ لدفع العمل وتحقيق مصالح المواطنين وفقا للقانون وبما يحقق الصالح العام.



جانب من الاجتماع



