اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يحيل 60 محضرا لمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

الأحد، 17 أبريل 2022 11:52 ص
محافظ الدقهلية يحيل 60 محضرا لمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.
 
وأوضح محافظ الدقهلية، فى بيان له، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية،مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
 
وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والاسواق بنطاق مراكز ومدن شربين وطلخا ونبروه ميت غمر والسنبلاوين أسفرت عن ضبط عديد من المخالفات وتم تحرير 60 محضرا في مجال المخابز والاسواق بالمراكز المذكورة وقرر " مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية نطاق المراكز المشار اليها.
 
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين إنه تم المرور علي مراكز ومدن شربين وطلخا ونبروه ميت غمر والسنبلاوين وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 28 محضر نقص وزن  و 14محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 3 محاضر تصرف في 10 شكاير دقيق مدعم، و5 محاضر عدم وجود قائمة و عدد 1 محضر عدم احتفاظ بميزان،ومحضر عدم الاحتفاظ بسجل تفتيش و محضر عدم وجود ماكينه ، و محضر عدم إعطاء بون.
 
كما تم تحرير 6 محاضر جنح مختلفة وتم التحفظ على كميات من المضبوطات شملت عدد 15 شيكارة سماد يوريا  ، و  15 اسطوانه غاز تجاري  ، و 85 كيلو لحم جاموس و 13كيلو كبده،و5شكاير دقيق مدعم،وأشار لاستمرار الحملات من خلال المديريه لمتابعة المخابز وضبط الأسواق علي مستوي المحافظة تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.
 
ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.
 
وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
 

 


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التلاعب فى السلع التموينية

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