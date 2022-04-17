محافظ الإسماعيلية يعتمد مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الترم الثانى

الإسماعيلية - السيد فلاح

اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسى 2022-2023.

تبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية من يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل وتستمر حتى يوم الخميس 26 مايو 2022.

وتعقد امتحانات شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسى "عام - مكفوفين - صم - مهني" للفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 21 مايو 2022 وتستمر حتى 26 مايو 2022.

وشدد محافظ الإسماعيلية على أن تعقد الامتحانات، فى لجان مؤمَّنة جيدًا ومطبقة لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.







