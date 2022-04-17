محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات النهائية لمشروعات حياة كريمة بالقنطرة شرق

الإسماعيلية - السيد فلاح

تفقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركز ومدينة القنطرة شرق، والتى تشمل قرى السلام والأبطال والتقدم وجلبانة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والعميد إيهاب أبو اليسر، مدير مشروع حياة كريمة، والنائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وأكد بشارة الانتهاء من كافة المشروعات بقرى القنطرة بنهاية الشهر المقبل.

وبدأت الجولة بقرية الأبطال، حيث تفقد المحافظ خزان مياه العبور بسعة 500 متر مكعب، بالإضافة إلى أعمال روافع الصرف وأعمال خطوط الطرد، والذى بلغت نسبة التنفيذ به 100%، وتم تسليمه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تمهيدا لافتتاحه.

وخلال تفقده خزان المياه استمع "بشارة"، لشكاوى عدد من الأهالى والخاصة بزيادة أعمدة وكشافات الإنارة، وعلى الفور وجه محافظ الإسماعيلية بزيادة قدرة المحول الكهربائى 50 إلى 200 ضمن مبادرة حياة كريمة.

ووجه محافظ الإسماعيلية بتوفير خطوط لنقل المواطنين من قرية السلام لمركز طب الأسرة بالإسماعيلية الجديدة الذى تم افتتاحه اليوم، كما أمر بتوفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات البريد لخدمة أهالى المنطقة والتيسير عليهم.

ثم قام محافظ الإسماعيلية بتفقد مركز شباب العبور، والكافيتريا الملحقة بالمركز الرئيسي، و2 ملعب، وغرفتى لتغيير الملابس، وغرفة الكهرباء، حيث وصلت نسبة الإنجاز به 85 %، ووجه محافظ الإسماعيلية بفتح وإنشاء بوابتين ليخدم أكبر عدد من سكان المنطقة لاستخدام الملاعب التى سيتم إنشاؤها.

وخلال تفقده لمركز شباب العبور، استمع "بشارة" لشكوى أحد أهالى المنطقة، والخاصة بسرعة نهو الأعمال بجامع النور والذى توقفت به الأعمال الإنشائية منذ 12 عاما، وعلى الفور وجه بشارة بسرعة التنسيق مع وزارة الأوقاف لمعرفة اسباب توقف الأعمال الإنشائية وتذليل كافة العقبات.

وخلال الزيارة تفقد محافظ الإسماعيلية كوبرى الأبطال الشمالى والجنوبى "كوبرى التراسونيك"، حيث إنه سيتم الانتهاء من إنشاء 6 كبارى ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى الأبطال، والتقدم، والسلام بنهاية شهر رمضان المبارك، أما كوبرى بلوظة بقرية جلبانة سيتم الانتهاء منه فى 15 يونيو المقبل.

ثم تفقد المحافظ ومرافقوه، مجمع الخدمات الحكومية بالسلام، والذى يضم وحدة التضامن الاجتماعي، والشهر العقاري، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، حيث أنه من المقرر خلال شهرين يتم انتقال بعض من موظفى الوحدات المحلية للعمل بالمجمعات الحكومية وذلك لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية المختلفة لهم.

يذكر أن المجمع مزود بغرفة تحكم للكابلات الكهربائية، ومزود بشاشة وكاميرات لمراقبة المكان بعناية ودقة فى حالة حدوث أى طارئ، وخلال تفقده لمجمع الخدمات الحكومية التقى "بشارة"، بسيدة من أهالى قرية السلام، والتى طالبت المحافظ بتوفير الأسمدة الكيماوية للأراضى الزراعية، وعلى الفور وجه محافظ الإسماعيلية بتوفير السباخ البلدى للأراضى الزراعية من معدية سرابيوم، مع دراسة إمكانية توفير الأسمدة الكيماوية للمزارعين فى أسرع وقت ممكن.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بإقامة لاند سكيب لكافة مشاريع حياة كريمة وذلك لخدمة وتسهيل انتقال ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تفقد المكتبة "كتابك"، بقرية السلام والتقى "بشارة" عدد من أطفال قرية السلام، واستمع إلى مطالبهم الخاصة بتوفير أماكن للترفيه لأبناء القرية، وعلى الفور وجه بشارة بتنجيل المنطقة أمام المكتبة مع توفير بعض الألعاب الترفيهية لهم كما تفقد محافظ الإسماعيلية نقطة إسعاف الابطال، والتى يراعى فيها توفير مولد كهربائي، وخزان أرضى وجراج مصمم به خطوط لصرف مياه الأمطار للأسطح.

وشملت مبادرة حياة كريمة، شملت تطوير ورفع كفاءة 5 نقاط إسعاف، و5 نقاط أخرى إنشاء جديد وتم الانتهاء منهم بنسبة 100% على أن يتم التشغيل التجريبى لجميع نقاط الإسعاف الأسبوع المقبل.

وخلال الجولة تفقد بشارة مجمع الخدمات الزراعية، والذى يشمل غرف إرشاد وتحكم وتقديم الخدمات الزراعية المختلفة للمزارعين، كما تفقد المحافظ مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى بقرية السلام، والذى يقام فيه ندوة من المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، لعدد من سيدات قرى السلام لتوعيتهم وتنمية مهاراتهم ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية.

وخلال الندوة طالب بعض السيدات بإنشاء مشغل يخدم سيدات القرى فى توفير فرص عمل لهم ومساعدتهم، وعلى الفور وجه بشارة بدراسة وإنشاء المشغل وتذليل كافة العقبات التى تواجههم.

وفى نهاية الجولة تفقد "بشارة" محطة المعالجة الثلاثى بطاقة 4000 م3 فى اليوم، والتى تخدم أهالى قرى التقدم، وقد شدد محافظ الإسماعيلية على سرعة نهو الأعمال بالمحطة قبل شهر أكتوبر المقبل.

كما أكد محافظ الإسماعيلية على جاهزية33 ألف وحدة سكنية بالإسماعيلية الجديدة، بالإضافة إلى ثلاث نوادي، ومولات تجارية، علاوة على توصيل مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 95%، كما أنه يجرى حاليا توصيل الغاز الطبيعى والاتصالات للمنازل، كما أنه يتم الآن إنهاء التشطيبات النهائية للعديد من المدارس ضمن مبادرة حياة كريمة لتغطى كافة احتياجات قرى وأهالى مركز ومدينة القنطرة شرق.



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