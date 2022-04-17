اليوم السابع
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غرق طالب أثناء السباحة فى ترعة الكيمان بمدينة إسنا للهروب من الطقس الحار

الأحد، 17 أبريل 2022 08:27 م
غرق طالب أثناء السباحة فى ترعة الكيمان بمدينة إسنا للهروب من الطقس الحار غريق - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، وقوع حادث جديد لغرق صبى فى مياه ترعة قرية الكيمان خلال السباحة فى نهر النيل للهروب من الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة فى نهار شهر رمضان المبارك، وتم انتشال جثمان الصبى وتسليمه لذويه لدفنه، وتم تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمركز ومدينة إسنا، إخطار من المقدم أسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بغرق صبى في ترعة قرية الكيمان بإسنا دائرة المركز، وانتقل علي الفور لمكان الحادث، كل من اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والمقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد عبد الخالق قوره معاون أول مباحث المركز، والنقيب نادر العسكر مدير إدارة الحماية المدنية بإسنا، والنقيب محمد عباس الإنقاذ النهري بالأقصر، وضابط وأفراد المباحث الجنائية.

وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال الجثة المتواجده بقاع مياه الترعة، وتبين من خلال التحريات وسؤال الأهالى أن الجثة لصبى فى عمر الـ15 سنة ويدعى "السيد.ي.أ"، وهو طالب بالصف الثالث الأعدادي مقيم بمنطقة الكوم الشرقي بقرية كيمان المطاعنة، والذي جرفته المياه أثناء نزوله للسباحة فى النيل هرباً من حرارة الطقس فى نهار شهر رمضان، ولكنه لقي مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة بشكل كبير كباقي الأطفال والشباب، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، وجاري تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 


الاقصر

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