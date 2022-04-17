عواصف ترابية شديدة تضرب مركز الفرافرة بالوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

تعرض مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، لموجة من الطقس السيء اليوم الأحد، وهبوب عواصف ترابية شديدة على المركز والقرى التابعة له، ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، جراء انعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة الصحراوية.

وقال كمال إبراهيم رئيس مركز الفرافرة، إن المركز والقرى التابعة له تعرض لموجة من الطقس السيء، بالتزامن مع موعد هبوب الرياح الغربية على المحافظة في نفس الموعد كل عام حيث تسببت العواصف الترابية في حجب الرؤية على الطرق السريعة وداخل الكتل السكنية مؤكدا أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وجه برفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المركز والقرى التابعة له وعقد غرفة عمليات مستمرة لمتابعة حالة الطقس.

ومن جانبه أعلن محافظ الوادي الجديد في بيان له عن رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي يصاحبها عواصف ترابية على بعض المناطق بالمحافظة. وأشار البيان إلى تواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية، تحسبا لوقوع حوادث او سقوط أشجار او تصدع منازل جراء الطقس غير المستقر.



عواصف ترابية شديدة تضرب مركز الفرافرة بالوادى الجديد



عواصف ترابية شديدة تضرب مركز الفرافرة بالوادى الجديد



عواصف ترابية شديدة تضرب مركز الفرافرة بالوادى الجديد