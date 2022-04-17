ضبط 7 أطنان من الدقيق البلدى المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نجحت جهود العاملين بمديرية التموين بأسوان، بالتعاون مع مباحث التموين والأجهزة الشرطية فى ضبط 7 أطنان و300 كجم من الدقيق البلدى المدعم، والمخصص للمخابز وللمستودعات، ويتم صرفها عن طريق البطاقات التموينية وذلك بحوزة أحد المواطنين بمنطقة خور عواضة، والتى كان يقوم بتجميعها وإعادة طحنها بطاحونة خاصة غير مرخصة بقصد القيام ببيعها فى السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

وأكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أنه بناءً على ذلك قامت حملة مكبرة وفقاً لتعليمات المحافظ، وبإشراف مدير المديرية، وبمشاركة كل من المقدم محمد عبد العزيز رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد ذكى مأمور قسم ثانى أسوان، بجانب حمدى حسن مدير إدارة تموين أسوان، والتى أسفرت عن ضبط هذه الكميات من الدقيق البلدى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تعليمات مستمرة لكافة الجهات المعنية بتشديد الرقابة التموينية، وتكثيف الحملات اليومية للجان المشتركة الهادفة لتحقيق السيطرة المطلوبة بشأن ضبط أى مخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع أصحابها.

وأشار إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد من أجل الحفاظ على قوت وحقوق المواطنين، والوقوف بحزم أمام أى تلاعب ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت الإيحابية والتفاعل بالإبلاغ عن أى مخالفات أو تجاوزات من بعض أصحاب النفوس الضعيفة مما يساهم بدوره فى تحقيق الصالح العام.