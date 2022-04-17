ضبط 3.7 طن لحوم وسلع غذائية غير صالحة لاستخدام الآدمى بالغربية

شنت مديرية الصحة بالتنسيق مع مباحث التموين عدة حملات مستمرة على اماكن بيع وتداول الأغذية قرى ومدن محافظة الغربية من الفترة 1/4 إلى 15/4/2022 بالتنسيق مع مباحث التموين تم ضبط مصنعات لحوم وفراخ 525 كجم، عصائر وخل منتهية الصلاحية 552 لترا، ومكرونة سريعة التحضير 2079 كجم، وعسل أسود وطحينة 230 كجم، مخللات 1200كجم مصنعات لحوم منتهية، 32كجم فسيخ ورنجة 25كجم، لتغيرهم فى الخواص الطبيعية وتم تحرير محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وسحب 700 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها وقد تم تحرير 252 محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ورفع درجة الاستعداد لتلقى البلاغات اليومية ومتابعة الإجراءات الوقائية على وجه السرعة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء.

كما وجه وكيل الوزارة الدكتور محمد شكر مدير عام الطب الوقائى بتشكيل حملة مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية يقودها الشناوى نجم مراقب عام الأغذية وبرئاسة الدكتورة فاطمة يوسف مدير إدارة الأغذية وذلك لتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة وكذلك الرقابة على العاملين بالمصانع الغذائية لمتابعة التزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية.