ضبط لصوص سرقوا شركة بالقاهرة وعثر بحوزتهم على هيروين

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات .. كما ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بسرقة مبلغ مالى من داخل مكتب تابع لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (شخصين ، مقيمان بالقاهرة) ، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – أسلحة بيضاء "نصلين معدنين" – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى) وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.