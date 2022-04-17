اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط تاجرى عملة بالسوق السوداء فى الجمالية

الأحد، 17 أبريل 2022 11:33 ص
سقوط تاجرى عملة بالسوق السوداء فى الجمالية دولار-أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .
 
تمكنت إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول)، كما تمكنت من ضبط ( صاحب محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى " له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وبحوزته (مبالغ مالية من عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول).
 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

النقد الاجنبي

السوق السوداء

أخبار الحوادث

القبض على المتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي

تجارة العملة

القبض على تاجر عملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة