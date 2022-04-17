سقوط تاجرى عملة بالسوق السوداء فى الجمالية

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

تمكنت إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول)، كما تمكنت من ضبط ( صاحب محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى " له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وبحوزته (مبالغ مالية من عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.