زراعة الإسكندرية: 72.6 ألف فدان إجمالى المساحة المزروعة بالقمح هذا العام

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، تم توجيه جميع المديريات المسئولة عن عملية توريد الأقماح إلى إتخاذ كافة التدابير لتوريد الأقماح، حيث يعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية التى يهتم عدد كبير من الفلاحين بزراعتها هذا العام، فهو المصدر الرئيسى لرغيف الخبز، وهو المحصول الإستراتيجى الذي يحظى بالأولوية القصوى من الإهتمام والمتابعة لأنه مرتبط برغيف العيش.
ومن جانبه؛ أوضح محمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، أن المديرية استعدت بشكل جيد لاستقبال حصاد الاقماح لعام 2022، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها 4 صوامع و 3 بناكر مجهزة لتوريد الأقماح، في برج العرب وكنج مريوط، والعامرية، كما أن السعة التخزينية المعدة للاستلام بلغت 183.5 طن.
وفي سياق متصل، أشار المهندس طارق صالح مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن المديرية من خلال فريق الإعلام الريفي قامت بالعديد من الندوات التثقيفية للمزارعين لتوعيتهم بآلية توريد الاقماح، لافتا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام فى محافظة الاسكندرية، بلغت 72.6 الف فدان، وقد تم تخصيص 7 مراكز تجميع تابعة للجمعيات التعاونية المحلية لاستلام الاقماح من المزارعين.
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