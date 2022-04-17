زراعة الإسكندرية: 72.6 ألف فدان إجمالى المساحة المزروعة بالقمح هذا العام

ومن جانبه؛ أوضح محمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، أن المديرية استعدت بشكل جيد لاستقبال حصاد الاقماح لعام 2022، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها 4 صوامع و 3 بناكر مجهزة لتوريد الأقماح، في برج العرب وكنج مريوط، والعامرية، كما أن السعة التخزينية المعدة للاستلام بلغت 183.5 طن.

وفي سياق متصل، أشار المهندس طارق صالح مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن المديرية من خلال فريق الإعلام الريفي قامت بالعديد من الندوات التثقيفية للمزارعين لتوعيتهم بآلية توريد الاقماح، لافتا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام فى محافظة الاسكندرية، بلغت 72.6 الف فدان، وقد تم تخصيص 7 مراكز تجميع تابعة للجمعيات التعاونية المحلية لاستلام الاقماح من المزارعين.