اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

الأحد، 17 أبريل 2022 10:26 ص
رئيس جامعة القاهرة يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام.
 
وتمنى الدكتور محمد الخشت، السعادة والخير لجميع المسيحيين في عيدهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان.
 
وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن ترابط المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.

جامعة القاهرة

البابا تواضروس

اخبار مصر

عيد القيامة

محمد الخشت

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