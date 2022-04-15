اليوم السابع
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كنيسة قصر الدوبارة تعلن مواعيد احتفالات عيد القيامة المجيد

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:10 ص
كنيسة قصر الدوبارة تعلن مواعيد احتفالات عيد القيامة المجيد كنيسة قصر الدوبارة
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد يوم السبت 23 أبريل الجارى، وتحتفل قبلها بأحد السعف وخميس العهد والجمعة العظيمة وأحد القيامة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لكنيسة قصر الدوبارة عن مواعيد احتفالات عيد القيامة بكنيسة قصر الدوبارة 2022

- أحد السعف 17 أبريل/ 11 ص – 1 م

- خميس العهد 21 أبريل/ 7 م – 9 م

- الجمعة العظيمة 22 أبريل/ 12 م -3 م

- أحد القيامة 24  أبريل/ 11 ص – 1 م

 

وأوضحت الكنيسة في بيان لها أنه نظرًا للاحتفالات؛ سيتم إلغاء الإجتماعات الآتية:

- صباح الجمعة والشباب يوم 22 أبريل 2022

- مساء أحد القيامة 24 أبريل 2022.

كنيسة قصر الدوبارة
كنيسة قصر الدوبارة

 


الطائفه الانجيليه

كنيسه قصر الدوباره

عيد القيامه

احد السعف

خميس العهد

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