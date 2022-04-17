حبس صاحب محل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء فى الموسكي

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب محل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي في منطقة الموسكي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

وطالبت النيابة رجال المباجث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت إدارة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط ( صاحب محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى " له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وبحوزته (مبالغ مالية من عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .