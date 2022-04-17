جوتيريش يهنئ صندوق النقد الدولى لاعتماده صندوق الاستدامة الجديد (RST)

كتبت : هند المغربي

هنأ أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة كريستالينا جورجيفا والمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على اعتماد صندوق المرونة والاستدامة الجديد (RST) اعتبارًا من 1 مايو 2022.

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة فى بيانه أعرب عن ترحيبه باعتماد RST وخاصة بالنسبة للبلدان التى تواجه أزمات معقدة، بما فى ذلك تأثير الحرب فى أوكرانيا من منظور طويل الأجل.

ولفت البيان إلى أن RST سيدعم البلدان النامية والبلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط ​​فى معالجة قضايا مثل تغير المناخ ووباء COVID-19 الذى طال أمده، مع تحسين المرونة أيضًا فى مواجهة الصدمات المستقبلية، مؤكدا أن هناك حاجة إلى منظور طويل الأجل لمعالجة ليس فقط الأزمات ثلاثية الأبعاد الحالية ولكن الاحتفاظ بالأمل فى إنقاذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف البيان " عند إطلاق مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية فى الأسبوع الماضى، شجع الأمين العام بشدة مساهمات المانحين فى RST والصندوق الاستئمانى للنمو والحد من الفقر (PRGT) وكذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة من البلدان ذات المواقف الخارجية القوية إلى البلدان الأكثر حاجة إلى الموارد لبناء القدرة على الصمود.