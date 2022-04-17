ثقافة شمال سيناء تحيى ليالى رمضان بأمسيات فنية وندوات شعرية.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

أحيا فرع ثقافة شمال سيناء ليالى رمضان بعددا من الفعاليات الفنية والندوات والأمسيات الشعرية فى مدينة العريش وبقية مدن المحافظة .

قال أشرف المشرحانى مدير عام ثقافة شمال سيناء، إن هذه الأمسيات تأتى فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة شمال سيناء .

واشار إلى أنه يتواصل تقديم العروض التى تقدمها فرقة الموسيقى العربية وفرقة الفنون الاستعراضية عروضها على مسرح قصر ثقافة العريش، وتنفيذ انشطة ترفيهية وثقافية ومسابقات، وإنشاد دينى، وعروض لكورال أطفال، وعروض لفرقة للفنون الشعبية.

وأكد أن الفعاليات انطلقت بمسابقة كأس التفوق الثقافى والفنى للمرحلة الإبتدائية بين معهد العريش القديم ومدرسة أحمد عرابى الابتدائية وأدار المسابقة الإعلامى عادل رستم بقصر ثقافة العريش، وبحضور محمود حنفى مهدى بإشراف الفنانة ايناس سمير مدير القصر.

وتنفيذ فعاليات ورشة فنية بمناسبة الاحتفال بأعياد المراة باستخدام خامات البيئة المختلفة اشراف الفنانة ضحى عصام، وشارك فيها 10 من طلبة المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم، وتنفيذ ورشة فنية إبداعية تحت عنوان فانوس رمضان من الخيامية والاركت ، وعقدت فى مكتبة الشهداء الثقافية محاضرة بعنوان خصال اهل الجنة ، ومحاضرة بقصر ثقافة بئرالعبد بعنوان بر الوالدين، و محاضرة بعنوان بر الوالدين، و امسية شعرية للشاعر حسن ابراهيم سليمان بديوان قبيلة القطاطوه بقرية قاطية ، و امسية شعرية للشاعر عبدالقادر عياد بعنوان كلامى بمكتبة ضاحية السلام ، و محاضرة تحت عنوان " سلامة القلب "للشيخ فوزى المحلاوى".

كما تم تنفيذ عروض فنية لفرقة العريش للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة العريش تضمنت العروض الفرح العرايشى، و الدبكه السيناوى و قيموا الافراح، و الصعيدى و التنوره.



تفاعل الجمهور



مشاركة الجمهور