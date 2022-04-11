ثقافة شمال سيناء تطلق حزمة فعاليات خلال شهر رمضان بقصر ثقافة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أطلقت مديرية الثقافة بشمال سيناء فعاليات إحياء أيام وليالى رمضان الثقافية والفنية على مسرح قصر ثقافة العريش، معلنة أنه فى إطار خطة وزارة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفنى والفكري، وضمن الاحتفال بشهر رمضان المبارك، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة شمال سيناء ، برئاسة أشرف المشرحانى.

تضمنت الفعاليات مسابقة كأس التفوق الثقافى والغنى للمرحلة الإبتدائية بين معهد العريش القديم ومدرسة أحمد عرابى الإبتدائية وأدار المسابقة الإعلامى عادل رستم بقصر ثقافة العريش، وبحضور محمود حنفى مهدى ، بإشراف الفنانة ايناس سمير مدير القصر.

وتنفيذ فعاليات ورشة فنية بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة باستخدام خامات البيئة المختلفة إشراف الفنانة ضحى عصام ، وشارك فيها 10 من طلبة المعاهد الأزهرية والتربية والتعليم ، وتنفيذ ورشة فنية إبداعية تحت عنوان فانوس رمضان من الخيامية والأركت ، وعقدت فى مكتبة الشهداء الثقافية محاضرة بعنوان خصال أهل الجنة ، ومحاضرة بقصر ثقافة بئرالعبد .

بعنوان بر الوالدين ، ومحاضرة بعنوان بر الوالدين، وأمسية شعرية للشاعر حسن إبراهيم سليمان بديوان قبيلة القطاطوه بقرية قاطية ، وأمسية شعرية للشاعرعبد القادر عياد بعنوان كلامى بمكتبة ضاحية السلام ، ومحاضرة تحت عنوان " سلامة القلب " للشيخ فوزى المحلاوى " .

كما تم تنفيذ عروض فنية لفرقة العريش للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة العريش، تضمنت الفرح العرايشى، والدبكه السيناوى وقيمو الافراح، والصعيدى والتنورة.