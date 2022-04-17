تعرف على حجم التنفيذ بمشروعات حياة كريمة في زفتى بالغربية "بـ4.4 مليار جنيه"

كتبت أسماء أمين

قاربت مشروعات حياة كريمة في محافظ الغربية على الانتهاء، حيث وصلت نسبة الإنجاز في بعض القطاعات، كالتربية والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والمجمعات الحكومية والزراعية البيطرية إلى أكثر من 90٪.

وتشهد محافظة الغربية، بحسب مبالدرة حياة كريمة جهود كبيرة متواصلة في جميع القرى والنجوع، حيث تم الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة مدرستي الشهيد أنور البهي والشهيد محمد رضا سليمان بشبراملس وجار العمل على لترميم باقي المدارس بالقرية، وكذلك في قرية سنباط، الذي حققنا فيها معدلا كبيرا في سرعة الإنجاز والانتهاء من عدة مدارس، إلى جانب الانتهاء من تركيب محابس المياه وطلاء أعمدة الإنارة. وفقا لما ذكرته صفحة مؤسسة حياة كريمة

وفي قرية شرشابة، قد انتهينا بالفعل من أعمال مدرسة شرشابة الابتدائية، وكذلك الثانوية المشتركة وتم تسليم المدرسة، وجار العمل على رفع كفاءة مباني الإسعاف والتضامن وباقي المجمعات الخدمية ومركز الشباب.

كذلك بدأنا في متابعة الأعمال المطلوبة في قرية نهطاي، بعد الانتهاء من محطة مياه الشرب وإعادة تأهيل وحدة الغسيل الكلوي.

ويذكَرْ أن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هي مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1018 مشروع داخل (54) قرية و( 88 ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.