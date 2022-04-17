محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من 48 مشروعا بقرى حياة كريمة والبدء في 205 آخرين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الأعمال الجارية في المشروعات التي تشهدها 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس، ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة، ونسب التنفيذ وما سيتم الانتهاء منه خلال الشهر الجاري، والمشروعات التي سيتم الانتهاء خلال العام الحالي 2022.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،الهيئة الهندسية، وجهاز تعمير الساحل الشمالي، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، ووكلاء الوزرات المعنية، ومدير فرع الأبنية التعليمية، ومدير منطقة بريد كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم الإنتهاء من 48 مشروعاً من مشروعات حيا كريمة، و البدء في 295 مشروعا من مشروعات حياة كريمة ما بين مشروعات صرف صحي، ومدارس، وتحسين حالة المياه،وانشاء وحدات صحية، ومرافق اسعاف، وانشاء مراكز شباب، ومجمعات خدمية، وإنشاء كباري جديدة.