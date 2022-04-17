اليوم السابع
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تحرير 5 محاضر تموينية بقرية قلندول بمركز ملوي بالمنيا

الأحد، 17 أبريل 2022 12:30 م
تحرير 5 محاضر تموينية بقرية قلندول بمركز ملوي بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية .

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق ومحلات السلع الغذائية بأنواعها بقرية قلندول، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز بلدية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار وإنتاج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

 


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