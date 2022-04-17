تحرير 5 محاضر تموينية بقرية قلندول بمركز ملوي بالمنيا

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق ومحلات السلع الغذائية بأنواعها بقرية قلندول، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز بلدية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار وإنتاج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .