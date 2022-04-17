بشاير الخير.. مزارعو القمح يحصدون محصول الذهب الأصفر فى أسوان.. لايف وصور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، لموسم حصاد القمح فى محافظة أسوان، والذى بدأت بشائره كأولى محافظات الجمهورية التى بدأت فى الحصاد والتوريد للصوامع.

قال ياسين عبد الفتاح، أحد المزارعين، إنه عندما سمع بمشروعات الزراعة فى أسوان، جاء من الإسكندرية ليخوض التجربة فى موسم حصاد القمح واستلم 6 أفدنة وزرع نصفها قمحا وتعلم الزراعة من خلال الإرشاد الزراعى.

وتابع مزارع القمح، بأن بداية الزراعة للذهب الأصفر فى بداية شهر نوفمبر من كل عام، ويتم الحصاد خلال شهر أبريل، وأسوان تعد من أولى المحافظات التى تحصد القمح نظرا للارتقاع الشديد فى درجات الحرارة.