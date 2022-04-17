انطلاق برنامج "إفطار صائم" بتوفير 2000 وجبة لطلاب جامعة أسيوط المغتربين

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج سوف ينطلق اليوم الأحد ويهدف إلى توفير 1500 وجبة إفطار و500 وجبة سحور على مدار ثماني أيام و يشهد اليوم الأول 17 أبريل توفير عدد 300 وجبه إفطار لطلبة و طالبات الجامعة و500 وجبة سحور ويشهد يوم الثلاثاء 19 أبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار، ويشهد الأربعاء 20 أبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار، ويوم الخميس 21 أبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار ، ويوم الأحد 24 أبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار، ويوم الاثنين 25 أبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار و يوم الثلاثاء 26 أبريل توفير لعدد 200 وجبة إفطار ، مشيراَ إلى أن البرنامج يستهدف الطلاب المغتربين خارج المدن الجامعية.

ومن المقرر أن تُقدم وجبة الإفطار المجانية داخل خيمة رمضانية مجهزة لاستيعاب الطلبة والطالبات، وذلك بمقر نادي الأنشطة الطلابية الملحق بالقرية الأولمبية.