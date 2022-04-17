الهجرة الدولية تقدم 672 سلة غذائية للمهاجرين المقيمين فى الإسكندرية

كتبت : هند المغربي

قامت منظمة الهجرة الدولية في مصر بمناسبة شهر رمضان، وللتخفيف من حدة فيروس كوفيد - 19، بتوزيع سلات غذائية على جاليات المهاجرين من اليمن وسوريا والسودان من المقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وقامت المنظمة بتوزيع أكثر من 672 سلة غذائية علي المهاجرين الأكثر ضعفاً بدعم مقدم من دولة هولندا ومن الاتحاد الاوروبي.

وفى وقت سابق أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنها تخدم 7 مليون 19 الف و322 من المهاجرون وأعضاء المجتمعات المضيفة في مصر منهم 22 ألفا و522 تم الوصول لهم في عام 2020.

ولفتت المنظمة في تقريرها السابق أن إجمالي معدات الحماية الشخصية في بداية جائحة كورونا التي تم توزيعها للمهاجرين وأعضاء المجتمعات المضيفة 10 آلاف و824 قطعة.