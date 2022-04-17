اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات وتندب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق مصنع بكرداسة

الأحد، 17 أبريل 2022 11:43 ص
النيابة تطلب التحريات وتندب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق مصنع بكرداسة حريق - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب حريق داخل مصنع سجائر بمنطقة كرداسة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما انتدبت المعمل الجنائى لرفع الأدلة الجنائية من موقع الحريق، وفحصها وكتابة تقرير وافً عنها لتحديد أسبابه.

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق داخل مصنع سجاىر فى منطقة كرداسة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

 

 


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