اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المكسيك.. اندلاع حريق في مصفاة نفط جنوب البلاد

الأحد، 17 أبريل 2022 02:00 ص
المكسيك.. اندلاع حريق في مصفاة نفط جنوب البلاد حريق مصفاة نفط - أرشيفية
وكالات

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أفادت إدارة الطوارئ المكسيكية، اليوم السبت، باندلاع حريق ثان في مصفاة تابعة لشركة النفط والغاز الحكومية "بيميكس"، بمدينة سالينا كروز الواقعة جنوب البلاد.

وأشارت الإدارة إلى أن خزان تخزين نفط بالمصفاة اشتعلت فيه النيران مرة أخرى بعد أن تم إخماد حريق سابق بالمكان ذاته يوم الجمعة.

وجاء في بيان إدارة الطوارئ أنها "تراقب الوضع في مصفاة سالينا كروز، حيث استؤنف الحريق في الخزان العمودي رقم 102. وقد قامت شركة بيميكس بتفعيل برنامج للأمن الداخلي وقيدت الوصول إلى المجمع"، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.


مصفاة نفط

المكسيك

بيميكس

سالينا كروز

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