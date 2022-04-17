المفسدون.. رسائل نارية من قاضى محاكمة محمود عزت فى اقتحام الحدود (إنفوجراف)

سطرت الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي كلمة النهاية في إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان بقضية اقتحام الحدود الشرقية، بعد حكم المؤبد على المتهم.

أستهل المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الأولى إرهاب كلمته بكلمات الذكر الحكيم قائلا بسم الله الرحمن الرحيم "إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ" صدق الله العظيم.

وفى هذا الإنفو جراف نرصد أبرز ما قاله رئيس الدائرة الأولى إرهاب:

ما فعله الإخوان أقل ما يوصف به أنه فى غاية الخبث وتضيق بسببه صدور ذوى القلوب



الاخوان هم المفسدون

الجماعة منذ إنشائها تعمل بهدف الحكم وأنشأت التنظيم العالمى تحقيقا لأغراضها

العبارات تقف حائرة والتعبير قاصرا عن الخيانة التى ارتكبتها الجماعة فى حق مصر

حاولوا أن يجعلوا من مصر أرضا للإرهاب والموت وهى أرض السلام ومهد الأديان

مَن يخون وطنه تلفظه الأرض ومن يخون شعبه وأمته وأهله لا يُؤتمن ويُعامل باحتقار

فى كل زمان ومكان من يرتضون لأنفسهم الإقدام على خيانة وطنهم وأمتهم وشعبهم