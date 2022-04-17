المستشارة فاطمة قنديل أول قاضية تحصل على زمالة الدفاع بأكاديمية ناصر العسكرية

كتب عبد الله محمود

أجازت كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية، الزمالة للمستشارة فاطمة قنديل كأول قاضية تحصل على الزمالة، وذلك عن تكليف بحث دارسي دورة الدفاع الوطني رقم 51، والذى حمل عنوان "استراتيجية مقترحة لتطوير الجهاز الإداري في الدولة كأحد ركائز الجمهورية الجديدة"، والذى أشرف عليه كلا من لواء أ.ح بهاء الحريشى، والمراجع عليه عميد أ.ح حسام جعفر.

المستشار فاطمة قنديل خلال قراءة البحث

حضر حفل التكريم ومنح إجازة الزمالة الذى أقيم صباح اليوم الأحد، بأحد قاعات كلية الدفاع الوطنى، بأكاديمية ناصر العسكرية، كلا من المستشار عمر مروان وزير العدل، ولواء أ.ح تامر عبد المنعم شوشة، مدير كلية الدفاع الوطني، واللواء سعيد السعودي المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، حيث تناول موضوع البحث توفير مصادر علمية جديدة ومتنوعة عن كيفية تطوير الجهاز الإداري وتطهيره من مسببات الفساد بعد الوقوف على معوقات الإصلاح، بالإضافة إلى إيجاد حلول أكثر تنوعا واختلافا لمعاونة سلطات الدولة في بناء جهاز ادارى قوى وقادر على تحقيق وتنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة.

اللواء سعيد السعودى رئيس اللجنة العلمية خلال حفل تكريم المستشار فاطمة قنديل

كما تعرض البحث المقدم من المستشار فاطمة قنديل، الحائزة على زمالة كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى دعم ومساندة أهداف الدولة بالجمهورية الجديدة من خلال القضاء على مسببات الفساد، بالإضافة إلى معرفة عوائق الإصلاح والكشف عن أدوات جديدة لتطوير الجهاز الادارى، وذلك يتمثل في تقليص العنصر البشرى وإدخال التكنولوجيا والحوكمة والرقمنة، كأدوات فاعلة وبديلة للعنصر البشرى الذى يكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ طائلة تهدر ميزانيتها .

المستشار عمر مروان وزير العدل خلال كلمته قبل تكريم المستشار فاطمة قنديل