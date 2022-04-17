الشباب والرياضة تختتم فعاليات مهرجان التميز الرياضي بجامعة العريش.. غدًا

تقرير خاص

تزامناً مع الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء المجيدة تختتم وزارة الشباب والرياضة غدًا الاثنين فعاليات مهرجان التميز الرياضي من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي" بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة العريش تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة » .

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش .

حيث أنه من المقرر ان يحضر الحفل الختامي للمهرجان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ,الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ,الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ,أحمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابى بالوزارة .

ويشارك في المهرجان الذي انطلقت فعالياته أمس السبت، عدد 450 طالبًا وطالبة ، من ممثلي كليات الجامعة ، ويتنافسون في عدد من الألعاب الجماعية والفردية والترويحية .

يأتي ذلك في إطار المشروع القومى للياقة البدنية ، وحرص وزارة الشباب والرياضة علي رفع مستوى اللياقة البدنية ، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للطالب الجامعي ، ايماناً بالدور الهام الذي تلعبه مثل هذه الفعاليات في بناء شخصية الطلاب ، وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات ، وإكتشاف وصقل مواهبهم بما يخدمهم مستقبلاً ، والعمل على إستغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع .