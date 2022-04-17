اليوم السابع
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الزراعة تفتتح خيمة خيرات رمضان بحديقة الأورمان اليوم

الأحد، 17 أبريل 2022 09:00 ص
الزراعة تفتتح خيمة خيرات رمضان بحديقة الأورمان اليوم خيمة خيرات رمضان بحديقة الأرومان اليوم
كتبت أسماء نصار

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تفتتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأحد فى حديقة الأورمان بالجيزة خيمة خيرات رمضان التى تقدم وجبات الإفطار والسحوروالمشروبات بأسعار خارج المنافسة وفى متناول الجميع مع عرض مسلسلات رمضان على شاشة عملاقة وتخصيص منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال مع تقديم كافة الخدمات الرمضانية والليالى الرمضانية المميزة، بالإضافة إلى وجود بازار للسلع الرمضانية ومستلزمات العيد واحتياجات الشباب والأطفال.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة لتطوير الحديقة العريقة حتى تكون قادرة على استضافة المهرجانات والمعارض الدولية والعالمية.

 

الجدير بالذكر أن حديقة الاورمان النباتية بالجيزة، تعد من أكبر الحدائق النباتية فى العالم، على مساحة نحو 28 فدانا، وتم انشائهاعام1875م فى عهد الخديوى إسماعيل لخدمة أفرع العلوم التى ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية، حيث تشمل 1200 تنوع نباتى تضمه الحديقة ومجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.


رمضان

حديقة الاورمان

خيمة رمضان

الخيمة الرمضانية

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