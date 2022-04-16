اليوم السابع
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‫خيمة رمضانية فى حديقة الأورمان على هامش معرضى الزهور وخير مزارعنا لأهالينا

السبت، 16 أبريل 2022 01:31 م
‫خيمة رمضانية فى حديقة الأورمان على هامش معرضى الزهور وخير مزارعنا لأهالينا ‫خيمة رمضانية في حديقة الأورمان
كتبت ـ أسماء نصار

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أعلن المهندس عماد عبدالمنعم القائم بعمل مدير حديقة الأورمان بالجيزة، أن الحديقة ولأول مرة تقدم خدماتها للجمهور طوال أيام وليالى شهر رمضان الكريم بعد الإفطار على وهامش معرض زهور الربيع الذى مازال مستمرا حتى نهاية الشهر الكريم وكذلك استمرار معرض خير مزارعنا لأهالينا حيث يقدم السلع والمنتجات الأساسية من اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة وكافة السلع الغذائية بخصومات تصل لـ 25% .
 
وأضاف "عبدالمنعم"، أنه أيضا ولأول مرة بحديقة الأورمان سوف يتم غدا الأحد افتتاح خيمة خيرات رمضان  التى تقدم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات بأسعار خارج المنافسة في متناول الجميع مع عرض مسلسلات رمضان على شاشة عملاقة، وتخصيص منطقة العاب ترفيهية للأطفال مع تقديم كافة الخدمات الرمضانية والليالي الرمضانية المميزة بالأضافة الي وجود بازار للسلع الرمضانية ومستلزمات العيد واحتياجات الشباب والأطفال.
 
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الحديقة العريقة حتى تكون قادرة علي استضافة المهرجانات والمعارض الدولية والعالمية.
 
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وزير الزراعة

الزراعة

الاورمان

خيمة رمضان

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