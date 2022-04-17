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الدفاع الروسية: مقتل 1035 مرتزقا أجنبيا فى أوكرانيا وفرار 912 هربا من المعارك

الأحد، 17 أبريل 2022 10:27 ص
الدفاع الروسية: مقتل 1035 مرتزقا أجنبيا فى أوكرانيا وفرار 912 هربا من المعارك اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 6 مصانع عسكرية أوكرانية في ضواحي كييف، مشيرة إلى مقتل 1035 مرتزقا أجنبيا في أوكرانيا وفرار 912 هربا من المعارك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا استقطبت 6824 مرتزقا أجنبيا من 63 دولة منذ بدء العملية العسكرية، لافتة إلى أن النظام القومي في أوكرانيا رفض الاستسلام في ماريوبول.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها عرضت على التشكيلات القتالية الأوكرانية المتبقية في ماريوبول الاستسلام مقابل الحفاظ على سلامتهم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف - في بيان اليوم الأحد، "إن المقاتلين الأوكرانيين القوميين والمرتزقة المتحصنين في مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول في وضع يائس، حيث يطلبون بإصرار من كييف السماح لهم الاستسلام، لكنهم يتلقون تهديدات بالإعدام في حال أقدموا على ذلك".

وأضاف البيان "لقد عرضت القوات المسلحة الروسية على مقاتلي الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب المحاصرين في ماريوبول وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم اعتبارا من صباح اليوم الأحد مقابل ضمان الحفاظ على حياتهم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية - أمس السبت، عن القضاء على القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا بالكامل، باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال.

 


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