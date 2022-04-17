رئيس وزراء أوكرانيا: ماريوبول لم تسقط ومازلنا نقاتل ولدينا معركة في دونباس

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قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق البلاد لازالت تقاتل ولم تستسلم.

وأضاف شميهال -في تصريح لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن مدينة ماريوبول لم تسقط بعد بالرغم من انتهاء المهلة التي منحتها روسيا للقوات الأوكرانية في المدينة للاستسلام، كما لم تسقط أي مدينة كبيرة في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن مدينة خيرسون فقط هي التي تخضع لسيطرة القوات العسكرية الروسية لكن بقية المدن تخضع للسيطرة الأوكرانية.

وتابع "ما زلنا نقاتل ولدينا معركة في منطقة دونباس في الوقت الحالي، ولكن ليس لدينا نية للاستسلام".

وردا على سؤال حول إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، قال شميهال "أوكرانيا مستعدة لوقف هذه الحرب إذا كان السبيل الدبلوماسي ممكنا، ومع ذلك، إذا لم تكن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات، فلن نستسلم ولن نترك بلدنا وعائلاتنا وأرضنا، وسنقاتل حتى النهاية، وحتى تحقيق النصر".