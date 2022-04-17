التموين: لدينا مخزون زيت يكفي 6 أشهر ومنافذ أهلا رمضان حققت نجاحا

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن شركة كفر الزيات للزيوت والصابون تنتج حوالي 500 طن يوميا، وأن الأسواق لم تشهد أي نقص في الزيت خلال الشهور الماضية.

وأضاف كمال أن سعر زجاجة الزيت 20 جنيها في بطاقات التموين، وتباع الزجاجة الكيلو بـ25 جنيها في الأسواق ، مبينا أن الدولة تتحمل دعماً في كل زجاجة زيت.

واضاف أن المخزون الاستراتيجي يكفي 6 شهور قادمة، مابين خام بمحطة الماكس بالإسكندرية على الأقل 70 ألف طن، ومنتج تام بالشركة العامة بحوالي 6 آلاف طن، بالإضافة إلى التعاقد على 101 ألف طن زيت خام ما بين مستورد ومحلي وهذا المخزون سيكون حتي أكتوبر 2022.

وأوضح أنه رغم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تعد من الدول المصدرة للزيت الخام بنسبة 24٪ فإن مصر نجحت في توفير مخزون استراتيجي من الزيت وتنويع مصادر إستيراد الزيت وايضا من خلال الشركات المحلية.

وأكد أن افضل موسم لاستقبال شهر رمضان كان العام الحالي واستعدت الوزارة لذلك بشكل كبير، وتم تنفيذ 8000 معرض أهلا رمضان في مختلف المحافظات وحققت نجاحاً كبيراً في احكام السوق وخلق روح تنافسية في الأسعار بما يعود بالنفع على المواطن، والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة.

واضاف أن الوزارة ستعلن خلال الأيام استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الوزارة ستطرح كعك العيد في المنافذ بأسعار أقل من 30٪.