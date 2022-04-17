التعليم: إجراء امتحانات العملى والأنشطة قبل اختبارات صفوف النقل التحريرية

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية، على إجراء الامتحان العملى والأنشطة لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية والابتدائية قبل عقد الاختبارات التحريرية.

وأشارت المديريات، إلى أن الامتحانات التحريرية تنطلق بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك ومن ثم تجرى الامتحانات العملية فى الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والعلوم قبل عيد الفطر إضافة إلى مواد التربية الوطنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثانوى العام خلال الشهر الجارى وتعقد من خلال المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.