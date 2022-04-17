اليوم السابع
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البابا تواضروس يصلى دورة الشعانين وطقس الجناز فى الإسكندرية.. صور

الأحد، 17 أبريل 2022 11:41 ص
البابا تواضروس يصلى دورة الشعانين وطقس الجناز فى الإسكندرية.. صور البابا تواضروس يصلى دورة الشعانين وطقس الجناز فى الإسكندرية
كتب محمد الأحمدى

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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد أحد الشعانين صباح اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وهو العيد المعروف شعبيًا بـ"أحد السعف". 
 
واستقبل خورس شمامسة الكاتدرائية قداسة البابا بالسعف والصلبان وهم يرتلون لحن الشعانين "افلوجيمينوس"، وصلى قداسته دورة الشعانين، التي تتضمن 12 فصل من الإنجيل. 
 
بدأت بعدها صلوات القداس الإلهي، وألقى قداسة البابا عظة القداس، التي أشار خلالها إلى الناحية التاريخية لهذا اليوم (أحد السعف)، حيث أوضح أنه يوم مميز لأنه اليوم الوحيد على مدار السنة الذي نعيش فيه 3 مظاهر فريدة مجتمعة: في الصباح الباكر دورة السعف، القراءة من 4 أناجيل أثناء القداس، طقس الجناز العام.
 
وأبرز قداسته التعاليم من هذه الطقوس: 
 
1- ملك السماء يأتي إلينا ليمنحنا الاشتياق للحياة السماوية، "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو3: 16).
2- ملك السلام يأتي إلينا ليصنع سلامًا، "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ" (مت 5: 9).
3- ملك البساطة "هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْتِي جَالِسًا عَلَى جَحْشٍ أَتَانٍ" (يو 12: 15). 
4- ملك خدمة الفقراء.
وشارك في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية وهم أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) ، الأنبا إيلاريون (قطاع غرب) ، الأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والآباء كهنة الكنيسة، بينما امتلأت الكنيسة بالمصلين.
 
البابا تواضروس يصلى دورة الشعانين وطقس الجناز
البابا تواضروس يصلى دورة الشعانين وطقس الجناز

البابا تواضروس يصلى دورة الشعانين وطقس الجناز فى الإسكندرية
البابا تواضروس يصلى دورة الشعانين وطقس الجناز فى الإسكندرية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

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قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس

 


الكنيسة الأرثوذكسية

البابا تواضروس الثانى

دوره الشعانين

طقس الجناز

احد السعف

احد الزعف

حد السعف

حد الزعف

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